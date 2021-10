George Floyd krijgt postuum gratie voor drugsveroordeling in 2004

George Floyd, de zwarte Amerikaan die vorig jaar overleed nadat een agent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt, wordt vermoedelijk postuum gratie verleend voor een veroordeling in 2004. Floyd kreeg in 2004 tien maanden cel omdat hij voor tien dollar aan crack had verkocht.

De agent die hem destijds oppakte, Gerald Goines, is aangeklaagd voor moord. Hij leidde in 2019 een drugsactie waarbij een echtpaar werd gedood. De politie was hun huis binnengevallen na een tip, maar er werden geen drugs gevonden. Goines legde daarna een valse verklaring af.

De afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar het verleden van Goines en 160 drugszaken waarbij hij betrokken was. "Gebleken is dat het hem vooral ging om het aantal arrestaties, niet zozeer om gerechtigheid", zegt een advocaat die slachtoffers van Goines bijstaat. Het is niet bekendgemaakt wat hij precies verkeerd heeft gedaan bij de arrestatie van Floyd in 2004.

Een raad in Texas die beslist over gratieverlening, is er in de zaak-Floyd unaniem mee akkoord gegaan; alle zeven leden stemden voor. De gouverneur van Texas moet het besluit nu officieel goedkeuren.

Knieklem, agent veroordeeld

George Floyd overleed vorig jaar. In een video was te zien hoe agent Derek Chauvin 9,5 minuut lang met zijn knie op de nek van Floyd drukte, die verdacht werd van het betalen met een vals biljet van twintig dollar. Floyd gaf herhaaldelijk aan dat hij geen lucht kreeg. Zelfs toen hij zich niet meer verroerde, bleef Chauvin zijn knie op zijn nek houden.

Chauvin kreeg in juni 22,5 jaar celstraf opgelegd. Hij is daartegen in beroep gegaan; volgens hem zijn tijdens zijn proces verschillende fouten gemaakt. Zo zou een van de juryleden niet objectief zijn geweest, omdat die had meegelopen in een demonstratie tegen racisme.

Na de dood van George Floyd gingen overal in de Verenigde Staten mensen de straat op om te protesteren, met de leus Black Lives Matter. Ook in andere landen, waaronder Nederland, werd gedemonsteerd tegen institutioneel racisme.