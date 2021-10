'Danjumagic laat Villarreal vliegen', maar Oranjerentree laat nog op zich wachten

Danjuma viert zijn doelpunten met een slangengebaar en wordt in Spanje 'de slang' genoemd - ANP

Arnaut Danjuma hoopte met zijn overstap van Bournemouth naar Villarreal weer in beeld te komen bij Oranje. Wie hem de laatste tijd ziet spelen, kan stellen dat dat gelukt is. Danjuma klopte met zijn blakende vorm en indrukwekkende cijfers nadrukkelijk op de deur, maar werd desondanks niet geselecteerd door Louis van Gaal. De bondscoach gaf maandag tekst en uitleg over zijn keuze om Danjuma nog niet te selecteren. "Hij is van club veranderd. Dat heeft hij laat gedaan. In de eerste fase speelde hij ook niet. En nu de laatste wedstrijden doet hij het geweldig. Maar hij zit er nu nog niet bij." Van Gaal liet weten de pers niet nodig te hebben voor zijn keuzes voor de selectie, maar voegde daar nog wel aan toe dat hij Danjuma volgt en blij is dat hij het zo goed doet. "Ook op het hoogste niveau. Ik kan me niet voorstellen dat hij er volgende keer niet bij is."

Van Gaal: 'Kan me niet voorstellen dat Danjuma er volgende keer niet bij is' - NOS

Van Gaal is voorlopig dus nog niet helemaal overtuigd, maar dat lijkt een kwestie van tijd. In Spanje zijn ze in ieder geval in de ban van de 24-jarige Danjuma. De kranten kwamen na zijn twee doelpunten tegen Real Betis afgelopen zondag superlatieven tekort. "De slang Danjuma verbaast La Liga. Danjumagic, zoals zijn teamgenoten hem noemen, laat Villarreal vliegen", schreef Marca. El Mundo Deportivo noemde hem "een nachtmerrie voor de defensie van Betis".

Stats Danjuma 1 - Opta

Ook zijn uitstekende optreden in de Champions League tegen Manchester United vier dagen eerder ging niet onopgemerkt voorbij. Liverpool, dat deze zomer ook al interesse toonde, zat op Old Trafford speciaal voor hem op de tribune en zag dat hij ondanks de nederlaag tot man of the match werd uitgeroepen door de UEFA. Alles draait om Danjuma De buitenspeler liet zien dat hij ook op het allerhoogste niveau meekan. Hij was bij bijna iedere aanval betrokken en gaf met een mooie assist zijn visitekaartje af. Bij Villarreal, dat met twee zeges en vijf remises nog ongeslagen is in La Liga, draait alles om Danjuma, zo blijkt uit zijn cijfers.

Danjuma in actie tegen Manchester United - ANP

Danjuma verzorgde bij de huidige nummer elf van La Liga met vier doelpunten de helft van de productie in de competitie. Daarnaast prijkt zijn naam in veel klassementen van zijn team bovenaan. Hij noteerde meer schoten, schoten op doel, balcontacten in de vijandelijke zestien, dribbels en succesvolle dribbels dan zijn teamgenoten. De nummer twee volgt in al deze lijstjes op ruime afstand. Wie de doelpunten en acties van Danjuma terugkijkt ziet dat explosiviteit, balbehendigheid en doelgerichtheid zijn grootste wapens zijn. Bij zijn vorige club Bournemouth was het een beproefd recept om Danjuma weg te sturen in de omschakeling. Met zijn snelheid liet hij de Engelse verdedigers vervolgens zijn hielen zien en oog in oog met de doelman toonde hij zich een koele afmaker.

Danjuma stats 2 - Opta

Het zijn allemaal plussen voor Danjuma, maar toch was het niet genoeg voor een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Van Gaal gaf maandag aan dat hij voor Noa Lang had gekozen boven Danjuma, omdat Lang ook op de dun bezette rechtsbuitenpositie uit te voeten kan. De twijfel van de bondscoach zit wellicht ook in het samenspel met zijn teamgenoten. Hij creëerde dit seizoen uit open spel slechts één kans voor zijn medespelers en gaf slechts één voorzet, die niet aankwam. Toch opmerkelijke statistieken voor een buitenspeler. Geduld Danjuma, die in 2018 al twee interlands voor Oranje speelde (één doelpunt), zal dus nog even geduld moeten hebben. Dat moet echter niet al te lang duren, zo gaf hij eerder aan tegen de NOS.

Danjuma viert zijn doelpunt met Memphis Depay - NOS

"Ik heb altijd bewust voor het Nederlands elftal gekozen en ik zou heel graag weer voor Oranje willen uitkomen", zei Danjuma, die vanwege zijn Nigeriaanse moeder nog een andere optie heeft. "Maar ik kan natuurlijk niet tot mijn dertigste daarmee wachten. Ik wil namelijk ook heel graag als international voetballen en een groot wereldtoernooi meemaken. Als dat ergens niet kan, dan moet je je geluk elders gaan zoeken, denk ik."

