Bijna 5 miljoen Nederlanders geven toestemming voor orgaandonatie

De groep Nederlanders die toestemming geeft voor orgaandonatie na overlijden is sinds 2020 flink gegroeid. In juli van dat jaar ging de nieuwe donorwet in. Een jaar later, op 1 juli 2021, stemden 4,8 miljoen mensen expliciet in met donatie. Dat is ten opzichte van begin 2020 een stijging van bijna een miljoen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Donorregister.

Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft steeg in die periode ook, namelijk van 2,3 miljoen mensen naar 4,3 miljoen. Daarnaast hebben nog eens 3,3 miljoen Nederlanders geen eigen keuze ingevuld. Zij staan daarom geregistreerd als 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'.

Meer mensen geven keuze door sinds donorwet

Sinds de invoering van de nieuwe donorwet hebben meer mensen hun keuze doorgegeven, ziet het CBS. Begin 2020 had 49 procent een keuze vastgelegd - een jaar na de invoering van de wet was dit 75 procent. Dat komt neer op bijna 11 miljoen volwassenen.

Vooral jongeren hebben nog geen keuze gemaakt, meldt het statistiekbureau. Zo'n 40 procent van de jongeren tussen de 18 en 20 jaar had afgelopen juli nog niets doorgegeven. Door de nieuwe donorwet betekent dit dat zij wel in het Donorregister zijn opgenomen, onder de noemer 'geen bezwaar'. Volgens de oude donorwet moest expliciet een keuze worden gemaakt, alvorens iemand in het register werd opgenomen.

Ouderen vaker niet dan wel toestemming

Verder rapporteert het CBS dat mensen tussen 20 en 70 jaar vaker toestemming voor orgaandonatie gaven dan geen toestemming. Bij de groep van 80 jaar en ouder lag dat anders: zij gaven twee keer zo vaak geen toestemming als wel (51 procent tegen 25 procent).

In juli meldden artsen, de Nederlandse Transplantatie Stichting en het ministerie van Volksgezondheid dat de toename van het aantal registraties nog niet had geleid tot meer donaties. Zij vermoedden toen dat er meer tijd nodig is om het effect van de wet te kunnen zien. Ook de coronapandemie had vermoedelijk invloed.