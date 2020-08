Veevoerproducent waarschuwt voor tijdnood bij invoeren eiwitbeperking Schouten

Koeien - Roel Pauw

Veevoerbedrijven komen in de knel als minister Schouten per 1 september nieuwe regels voor eiwitten in krachtvoer invoert. Dat zegt ForFarmers, een van de grotere veevoerbedrijven in Nederland. Over de precieze eisen aan het voer bestaat onzekerheid, onder andere omdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog alternatieve ideeën vanuit de sector doorrekent. Daardoor dreigen de producenten in tijdnood te raken. Voor veevoerbedrijven betekenen nieuwe regels systemen aanpassen, rantsoenen berekenen en afstemmen met boeren. Maar dat kan allemaal niet zolang de precieze eisen nog niet gepubliceerd zijn, zegt Pieter Wolleswinkel, directeur Nederland van ForFarmers. Hij zegt vier tot zes weken nodig te hebben om de aanpassingen te doen. Naast de doorrekening van het PBL wordt er nog gekeken naar de kwaliteit van het gras van dit voorjaar. Ook heeft het ministerie van Landbouw recent dierenartsen gesproken. "Dat kan allemaal tot aanpassingen leiden", zegt Wolleswinkel. Stikstof In eiwit zit stikstof, die koeien gedeeltelijk weer uitscheiden in urine. Volgens het ministerie van Landbouw kan het aandeel eiwit in krachtvoer omlaag. Het kabinet wil onder meer met deze tijdelijke eiwitverlaging in krachtvoer dit jaar nog 'stikstofruimte' maken voor woningbouw.

Stikstofcrisis: hoe zat het ook alweer? In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de hoogste bestuursrechter voldeed het overheidsprogramma om stikstof in kwetsbare gebieden terug te dringen niet. Nieuwe vergunningen in de bouw en landbouw werden vervolgens niet uitgegeven. Een alternatief voor het PAS ligt inmiddels klaar en moet op 1 januari 2021 in werking treden. Er zal 5 miljard worden besteed om in tien jaar tijd de stikstof in Nederland terug te dringen en de natuur te laten herstellen. Na de zomer komt de Raad van State met een oordeel over de nieuwe voorstellen, in de herfst stemmen de Eerste en Tweede Kamer erover. Om al in 2020 stikstofruimte voor woningen te creëren neemt het kabinet naast de eiwitbeperking nog twee maatregelen: de al ingevoerde lagere maximumsnelheid op snelwegen en een uitkoopregeling voor varkenshouders.

Volgens het ministerie is het ontwerp voor de tijdelijke veevoermaatregel op 6 mei 2020 gepubliceerd. Daarbij heeft minister Schouten duidelijk gemaakt "dat de sector er goed aan doet zich hierop voor te bereiden, onder andere in het voerregime, voeraankopen en voorraadbeheer", aldus een woordvoerder. Daarmee is wat het ministerie betreft een voorbereidingstijd van bijna 4 maanden geboden. Het verzoek om alternatieve plannen door te laten rekenen kwam begin juli vanuit de Tweede Kamer. Volgens de woordvoerder is toen door de minister gewaarschuwd dat dit tot onzekerheid kan leiden. De laatste informatie uit overleg met dierenartsen wordt nog op het departement beoordeeld. Eind augustus wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Ook de doorrekening van het PBL verschijnt eind deze maand. De eiwitmaatregel heeft onder boeren weinig draagvlak. Zij vrezen dat hun dieren onder de eiwitbeperking zullen lijden. Wolleswinkel zegt de scepsis van de boeren te delen. Hij hoopt dat er een alternatieve regeling op tafel komt.