Facebookdiensten sinds middernacht weer bereikbaar na wereldwijde storing

WhatsApp liet rond 1.00 uur 's nachts weten dat de dienst "langzaam en voorzichtig" weer online kwam. Facebook bood kort daarvoor in een tweet excuses aan voor de urenlange storing: "We zijn druk bezig geweest om de toegang tot onze diensten te herstellen. Langzaam komt alles weer online", aldus het bedrijf. "Sorry voor het wachten!", schreef Instagram .

In een verklaring zegt het Amerikaanse bedrijf dat er waarschijnlijk bij configuratiewijzigingen in het netwerk fouten zijn ontstaan. Daarnaast biedt het excuses aan voor de ontstane hinder. De storing heeft vermoedelijk geen gevolgen gehad voor de data van gebruikers.

De apps Facebook, Instagram en WhatsApp kregen gisteravond tussen 17.30 en 17.45 uur te maken met een wereldwijde storing. Rond middernacht was het weer mogelijk om bij Facebook en Instagram in te loggen en berichten te plaatsen. Berichten versturen via WhatsApp kon ongeveer een uur later ook weer.

Storingen bij de diensten van Facebook komen vaker voor, maar het gebeurt zelden dat deze zo lang aanhouden.