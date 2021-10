Facebook en Instagram gedeeltelijk weer bereikbaar na wereldwijde storing

Facebook en Instagram lijken na een wereldwijde urenlange storing weer gedeeltelijk bereikbaar te zijn. WhatsApp, dat eveneens eigendom is van Facebook, ondervond rond middernacht nog wel problemen.

WhatsApp-gebruikers kunnen sinds ongeveer 17.45 uur geen berichten meer versturen of ontvangen. De website Downdetector.com, dat het moment registreert dat webdiensten uitvallen, meldt dat er 14 miljoen storingsmeldingen zijn gedaan.

Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd, maar eerder leek het probleem te zitten in een systeem dat border gateway protocol (bgp) heet. Dat zorgt ervoor dat bezoekers op de website of in de apps terechtkomen.

Storingen bij de diensten van Facebook komen vaker voor, maar het gebeurt zelden dat deze zo lang aanhouden. Ook het hoofdkantoor van Facebook zelf kampt door de storing met problemen.