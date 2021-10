Noppert schakelt vijfvoudig winnaar Van Gerwen uit op World Grand Prix

De 30-jarige Noppert treft in de volgende ronde opnieuw een landgenoot. Hij neemt het dan op tegen Vincent van der Voort, die met 2-0 te sterk was voor de Duitser Gabriel Clemens.

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de achtste finales van de World Grand Prix te bereiken. De vijfvoudig winnaar werd verrassend uitgeschakeld door landgenoot Danny Noppert.

De eerste ronde gaat bovendien over twee gewonnen sets, wat korte en daardoor nerveuze partijen voor de darters oplevert.

Het toernooi in Leicester is een van de grotere toernooien van dartsbond PDC met een opvallende wedstrijdvorm. Spelers moeten een leg niet alleen eindigen met een dubbel, maar daar ook mee beginnen.

Van Gerwen miste te vaak dubbels om de leg te beginnen en Noppert profiteerde daarvan door in de beslissende vijfde leg te breken.

Na de korte onderbreking vloog Van Gerwen uit de startblokken. De eerste leg leverde bijna een negendarter op (hij miste dubbel-bull) en hij stond al snel met 2-0 voor.

Van Gerwen kon die vliegende start echter niet volhouden, terwijl Noppert het hoofd koel hield. De Fries bleef goed gooien, won drie legs op rij en zorgde zo voor een grote verrassing.

Na afloop zei Van Gerwen bij RTL 7 dat Noppert hem had beschuldigd van stampen en hem een valsspeler had genoemd. "Zo ben ik helemaal niet", zei de ontdane Van Gerwen.

Van der Voort toont veerkracht

Van der Voort werd in de derde leg van de eerste set gebroken, maar hij sloeg in de volgende direct terug met finish van 104 en haalde daarna overtuigend de set binnen.

Ook in de tweede set liet Van der Voort zien over veerkracht te beschikken door een 2-0 achterstand in legs weg te poetsen.

Op zondag viel voor Dirk van Duijvenbode - vorig jaar nog finalist - en Martijn Kleermaker het doek in de eerste ronde.