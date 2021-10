Derde aardbeving op één dag, opnieuw bij Zeerijp

Bij het Groningse dorp Zeerijp is voor de derde keer vandaag een aardbeving gemeten. De beving van 2,2 was net voor 21.00 uur op 3 kilometer diepte, meldt het KNMI. Het instituut registreerde eerst een kracht 2,3, maar dit werd kort daarop bijgesteld.

Eerder vandaag vonden ook al twee lichte bevingen plaats in Groningen. Vanochtend ging het om een beving van 2,5 bij Zeerijp en rond 15.30 uur volgde er een van 1,8 in Appingedam. Volgens het KNMI was de aardschok bij Appingedam van vanmiddag geen naschok van de eerdere beving. Onduidelijk is nog of dat ook voor de beving van vanavond geldt.

"Ik voelde hem net als vannacht weer aan komen rollen, het creëert een angstig gevoel zo langzamerhand", schrijft een inwoner van Zeerijp aan RTV Noord.

Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Afgelopen juni werden nog twee bevingen gemeten, van respectievelijk 2,3 en 2,0. In 2012 werd de zwaarste beving gemeten bij het dorp Huizinge, die had een kracht van 3,6.