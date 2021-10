Groningse studentenvereniging Vincidat schrapt alle evenementen

De Groningse studentenvereniging Vindicat schrapt, "in samenspraak met de gemeente Groningen", tot nader order alle evenementen. Reden is een uit de hand gelopen feest, afgelopen vrijdag, meldt RTV Noord

Eerder had burgemeester Schuiling al een zeilevenement met aansluitend een groot feest van Vindicat, dat aanstaande vrijdag zou worden gehouden, verboden.

Bussen

Afgelopen vrijdag liep een Vindicat-feest bij een recreatieplas in Groningen uit op chaos. Er ontstond een grimmige sfeer met vechtpartijtjes en vernielingen aan bussen die de feestgangers terug moesten brengen naar het centrum van de stad.

De vereniging zegt "zeer geschrokken" en "ontdaan te zijn" door wat er vrijdagavond gebeurde. 'Er is sprake geweest van wangedrag door leden van onze vereniging. Omwonenden van de feestlocatie, reizigers en personeel van Qbuzz hebben er overlast van ondervonden. We bieden vanzelfsprekend onze welgemeende excuses aan, want dergelijk gedrag heeft binnen onze vereniging geen plaats', schrijft Vindicat.

Vindicat zegt gepaste maatregelen te willen nemen tegen de veroorzakers van de overlast. "We zullen alles in het werk stellen om hen te identificeren. Na alle stappen die we in de afgelopen jaren gezamenlijk gezet hebben om de verenigingscultuur te verbeteren, balen we er enorm van dat Vindicat door dit wangedrag nu weer negatief in de belangstelling staat."

Cultuurverandering

Volgens de burgemeester is er een "verregaande cultuurverandering binnen de vereniging" nodig. "Deze tijd moet worden gebruikt om goede afspraken te maken over het gedrag bij toekomstige evenementen", schrijft hij in de brief. In de aanloop naar toekomstige evenementen moet volgens Schuiling "eerst worden gekeken hoe die op een acceptabele wijze kunnen plaatsvinden".

Vindicat kwam de laatste jaren vaker in opspraak, onder meer door uit de hand gelopen ontgroeningen. Dat leidde tot sancties van de RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente. De vereniging beloofde beterschap en er zou worden gewerkt aan een interne cultuurverandering

De fractievoorzitters van de partijen in de Groningse gemeenteraad praten vanavond over de situatie rond Vindicat en vermoedelijk is er woensdag een extra raadsvergadering.

Oud-leden

Volgens Olaf Roeloffs, voorzitter van de stichting van oud-leden van Vindicat, wordt de vereniging te zwaar gestraft. Tegen de regionale omroep zegt hij dat wat vrijdag is gebeurd niet kan, maar hij vindt ook dat Vindicat goed optreedt tegen incidenten. "Er zijn clubs die zich ernstiger misdragen dan Vindicat en die niet adequaat tot verantwoording worden geroepen."