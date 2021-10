Bos nieuwe voorzitter wielerbond KNWU: 'Niveau vasthouden of zelfs verbeteren'

Hij was door een achtkoppige vertrouwenscommissie al voorgedragen als nieuwe voorzitter van wielerbond KNWU, maar nu is het ook officieel. Oud-politicus Wouter Bos is de opvolger van Marc van den Tweel, die sinds 1 oktober algemeen directeur is van sportkoepel NOC*NSF.

"We hebben op dit moment een fantastische generatie aan de top staan die bijvoorbeeld in Tokio voor enorm veel medailles zorgde. Aan ons nu de taak dat niveau vast te houden of zelfs te verbeteren", laat Bos op de website van de wielerbond weten.

"Dat betekent veel aandacht voor faciliteiten, jong talent, diversiteit en voor zowel de meer klassieke als meer recente takken van de wielersport. Elke wielrenner weet van vallen en opstaan en weer doorgaan. Ook een fanatiek vrije tijdfietser als ik kan daar een beetje in mee voelen. En bestuurlijk zal het vast niet anders gaan."

Bos kijkt alvast vooruit naar de komende Olympische Spelen, over drie jaar in Parijs. "Daar gaan we nu al mee bezig. Had Joop Zoetemelk toch ongelijk: Parijs is niet ver maar komt razendsnel dichterbij!"

Politieke carrière

Bos werd na een loopbaan in het bedrijfsleven in 1998 namens de PvdA lid van de Tweede Kamer. Als politiek leider van de PvdA was hij minister van Financiën en vice-premier. In 2010 stapte Bos uit de politiek, al was hij als informateur in 2012 nog wel betrokken bij de totstandkoming van het tweede kabinet-Rutte.

Sindsdien was hij onder meer partner bij adviesbureau KPMG en voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum. Als fervent Feyenoord-fan was hij bovendien bestuurslid van de Giovanni van Bronckhorst-Foundation.