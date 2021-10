Fans kunnen geld uitlenen aan HEMA via burgerinitiatief

HEMA-liefhebbers die zich vorig jaar bij een burgerinitiatief aansloten om de winkelketen te kopen, kunnen nu alsnog een financiële bijdrage leveren aan het bedrijf. HEMA en stichting HENA (Het Enige Nederlandse Alternatief) gaan samen obligaties uitgeven.

Een obligatie is een soort lening. Consumenten lenen een bedrag uit aan de winkelketen, en krijgen daar rente op. De rente is afhankelijk van de omzet van HEMA.

"Zo'n constructie is echt nieuw", zegt HENA-bestuurslid en PvdA-senator Mei Li Vos. "Het was juridisch vreselijk ingewikkeld om van de grond te krijgen, want we willen een financieel product dat begrijpelijk en veilig is voor iedereen. Het is niet zozeer voor beleggers, maar juist leuk voor gezinnen en de eigen medewerkers."

'Fans' van de winkel kunnen voor minimaal 10 euro en maximaal 1000 euro meedoen. "Daarmee toon je vooral je betrokkenheid. Rijk ga je er niet van worden", benadrukt Vos.

Deelnemers zullen er ook geen geld mee verliezen. Als de omzet van HEMA daalt, is de rente in het slechtste geval nul. De inleg blijft gelijk.

Steuntje in de rug

Het totale bedrag dat door mensen aan HEMA uitgeleend wordt zal volgens Vos maximaal een paar miljoen euro zijn. Het is een steuntje in de rug, want het geld is niet bedoeld om de keten overeind te houden. "Dat is niet meer nodig, het bedrijf is bij de nieuwe eigenaren in veilige handen", aldus Vos.

Rond HEMA woedde vorig jaar een hevige overnamestrijd. Het bedrijf schreef al jaren rode cijfers en had een grote schuldenlast. Om te voorkomen dat het bedrijf in stukjes verkocht zou worden aan de hoogste bieders - en daarmee misschien zou verdwijnen - deed stichting HENA in het heetst van de strijd ook een bod onder de noemer 'Koop de HEMA'.

"We wisten toen al dat het moeilijk zou worden om als burgers de winkel te kopen. Maar we hebben een duidelijk signaal afgegeven: Nederlanders zouden heel boos worden als HEMA in stukken gescheurd zou worden."

De keten werd uiteindelijk gekocht door de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom en de familie Van Eerd, ook eigenaar van supermarktketen Jumbo.

Geen inspraak

Vos is blij dat liefhebbers nu toch betrokkenheid bij de winkel kunnen tonen. Obligatiehouders krijgen - anders dan aandeelhouders - nooit inspraak op de strategische koers van een bedrijf. Wel krijgen de obligatiehouders in dit geval de mogelijkheid over bepaalde thema's mee te denken.

"HEMA wil graag dat obligatiehouders, maar ook alle andere fans, mee gaan praten over bijvoorbeeld duurzaamheid. Verduurzaming gaat immers makkelijker als je de steun van klanten hebt."