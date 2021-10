Veertien bootvluchtelingen gered uit zee bij Mallorca, drie mensen vermist

In de Middellandse Zee, vlak bij het Spaanse eiland Mallorca, hebben een Spaans reddingsteam en de crew van een zeilboot veertien bootvluchtelingen uit zee gered. Drie mensen zijn nog vermist.

Eerder werd gemeld dat elf lichamen in zee waren gevonden en drie mensen waren gered, maar de autoriteiten melden dat dit niet klopt.

Hulpdiensten troffen de migranten aan nadat helikopters en reddingsboten naar Cabrera, een klein eiland ten zuiden van Mallorca, waren gestuurd. De reddingsactie werd gestart nadat de bemanning van een zeilboot verschillende mensen in zee had gezien.

Het gaat om migranten die vanuit Noord-Afrika de Spaanse eilanden of het vasteland probeerden te bereiken. Een groeiend aantal migranten probeerde de afgelopen weken om via de Middellandse Zee naar Spanje over te steken. De kustwacht redde vorige week 277 mensen in een dag tijd.

Dit jaar stierven zeker duizend mensen tijdens hun reis over zee naar Spaans grondgebied. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie was dit jaar het dodelijkste tot nu toe op de migratieroute naar Spanje.