Roglic bezorgt Jumbo-Visma tweede dagsucces op rij in Dauphiné

De tweede etappe van het Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma was de sterkste in de rit over 135 kilometer van Vienne naar Col de Porte, de eerste van vier aankomsten bergop die de Franse ronde telt.

Roglic nam door zijn zege, die pas in de laatste kilometer gestalte kreeg, de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Wout van Aert, die gisteren in de slotfase van de openingsetappe niet te stuiten was.