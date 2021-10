Overgang naar elektrisch rijden kan leiden tot nieuw milieuprobleem, blijkt in Servië

Protest tegen de komst van de lithiummijn in Belgrado, vorige maand - AP

De Brits-Australische mijnbouwgigant Rio Tinto wil over vier à vijf jaar in Servië lithium gaan delven. Het bedrijf ontdekte in 2004 een enorme lithiumvoorraad in het westen van het land. Lithium is essentieel voor bijvoorbeeld de productie van accu's voor elektrische auto's. Maar de winning van een stof die moet bijdragen aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, dreigt het milieu op een andere manier te belasten. Miladin Djurdjevic is leraar op de plaatselijke school in Nedeljice, een dorp in het gebied waar de lithiummijn moet komen. Met een groep medebewoners verzet hij zich tegen de komst van de mijn. Bij het delven van lithium komen allerlei schadelijke stoffen vrij, vertelt Djurdjevic, zoals teer en kwik. In het verwerkingsproces worden zoutzuur en zwavelzuur gebruikt. Dat kan allemaal in lucht, bodem en water terechtkomen. En daarmee is de mijn een gevaar voor de bewoners, zegt Djurdjevic. Onze correspondent zocht hem op, dit is zijn reportage:

Van de gevolgen van krachtige ondergrondse explosies in de mijn zijn de gevolgen grotendeels onbekend, vervolgt Djurdjevic. En de enorme hoeveelheden water die de mijn en de verwerkingsfabriek gaan gebruiken, moeten ergens worden geloosd. De lokale riviertjes kunnen dat niet aan en dus zullen er overstromingen komen, zo is de vrees. De Jadar en Korenita treden nu ook al minstens eens per jaar buiten hun oevers door overvloedige regen en smeltende sneeuw. De dorpelingen zijn als de dood dat het water mijnafval, met daarin allerlei giftige stoffen, over de regio zal verspreiden. 'Onmetelijke gevolgen' Volgens Djurdjevic biedt de overheid geen enkele weerstand aan een "kapitalistische magnaat" als Rio Tinto. Bij de regering in Belgrado en bij de lokale autoriteiten denken ze alleen aan de belastinginkomsten en de werkgelegenheid die gepaard gaan met de komst van de mijn. Djurdjevic: "Maar de gevolgen zijn onmetelijk." De landbouw zal verdwijnen, vreest hij. Zeker vanwege de vervuiling, maar ook omdat boerderijen en landbouwgrond door mijn, verwerkingsfabriek en afvalopslag van elkaar gescheiden komen te liggen en boeren een enorme omweg moeten gaan maken om op hun land te komen. Dorpen zullen plaats moeten maken voor het mijnbouwcomplex. Dat is al goed te zien in een plaatsje als Gornje Nedeljice, waar Rio Tinto een groot deel van huizen en landbouwgrond heeft opgekocht. De inwoners zijn naar elders vertrokken; Gornje Nedeljice is een spookdorp geworden. En de gevolgen zullen zich niet beperken tot de regio, vrezen de tegenstanders van de mijn. De Jadar mondt uit in de Drina, die verderop in de Sava uitkomt. En de Sava stroomt in Belgrado in de Donau. Al die rivieren lopen gevaar, denken de activisten in Gornje Nedeljice. De gevolgen zullen zelfs voelbaar zijn tot in Roemenië, waar de Donau in de Zwarte Zee mondt.

Vraag naar lithium schiet omhoog Rio Tinto wil 2,4 miljard dollar investeren in het Jadar-project in het westen van Servië. Daar ligt de waarschijnlijk grootste lithiumreserve van Europa. Het Servische lithium zou vanaf 2026 gewonnen kunnen worden. Drie jaar later zou de maximale delfcapaciteit kunnen worden bereikt: 58.000 ton lithiumcarbonaat per jaar. Die opbrengst is vooral bedoeld om Europese autofabrikanten te voorzien van batterijen. Die zijn nodig voor de overgang van benzine en diesel naar elektrisch. Naar verwachting zal de vraag naar lithium in 2040 veertig keer zo hoog zijn als nu. Het meeste lithium wordt nu gewonnen in Australië, Chili en China. Raffinage, nodig om het verder te kunnen verwerken, vindt voornamelijk plaats in China. Hoewel Servië geen lid is van de EU, past het Jadar-project perfect in de Brusselse energie- en verduurzamingsplannen. De EU voegde lithium vorig jaar toe aan de critical raw materials list, een lijst grondstoffen waarvoor geldt dat de EU er nu afhankelijk voor is van andere economische machtsblokken, met name China. Het verminderen van die afhankelijkheid is speerpunt van Brussels beleid.