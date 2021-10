Hockeyster Stam stopt na EK-titels, WK-goud en olympische triomf als international

"Ik denk niet dat er een leeftijd is dat je klaar bent. Ik voel dat andere dingen beginnen te trekken", legt Stam uit. "Ik ga luisteren naar dat gevoel. Ik vind het heel leuk om de volgende stap te zetten in mijn maatschappelijke carrière. Dat gaat niet samen met het commitment dat ik moet en wil geven aan het Nederlands team."

Het idee om te stoppen als international speelde al een jaar in Stams hoofd. "Dat begon met het uitstel van de Spelen. We mochten lange tijd alleen trainen, verder was er niet veel. Ik heb op mijn 21ste mijn bachelor in de rechten gehaald en ben afgelopen jaar een master gestart. Automatisch ging ik daardoor meer over mijn toekomst nadenken."