Ranieri, die Leicester City kampioen maakte, tekent bij Watford

Claudio Ranieri, de trainer die Leicester City kampioen van Engeland maakte, gaat weer aan de slag in de Premier League. De 69-jarige Italiaan heeft voor twee jaar getekend bij Watford.

De ervaren Ranieri is de opvolger van Xisco Munoz. De Spanjaard leidde Watford vorig seizoen naar de Premier League, maar werd maandag ontslagen omdat het bestuur geen vertrouwen meer in hem had. Watford staat na zeven wedstrijden met zeven punten op de vijftiende plek.

Wereldtrainer van het Jaar

In 2016 werd Ranieri gekozen tot Wereldtrainer van het Jaar nadat hij Leicester City naar de eerste titel in de geschiedenis van de club had geleid. Het seizoen erop leek zijn magie uitgewerkt. Ranieri werd ontslagen toen Leicester was afgezakt tot de onderste plaatsen op de ranglijst.

De afgelopen twee seizoenen was Ranieri trainer van Sampdoria, waar hij besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Watford wordt de 21ste club waar Ranieri als coach aan de slag gaat. In Engeland was hij naast Leicester ook trainer van Chelsea (2000-2004) en Fulham (2018-2019).