Grillige Rus verspeelt zege in Praag na thriller

Arantxa Rus heeft verzuimd om de kwartfinales van het WTA-toernooi in Praag te halen. De Zuid-Hollandse kwam in de tweede ronde op het cruciale moment tekort tegen lucky loser Magdalena Frech: 3-6, 6-2, 4-6.

Rus had veel moeite met het stugge spel van de Poolse nummer 174 van de wereld. Toch lukte het de Nederlandse vaak het 'schaaktennis' van Frech met aanvallende slagen te ontmantelen, maar daarvoor was concentratie en precisie vereist. Dat leek ze aanvankelijk te kunnen opbrengen in de beslissende fase.

Rus vergat echter door te drukken toen ze op 3-2, 15-40 haar enige twee breekkansen van de set niet kon benutten, door slordig met haar mogelijkheden om te gaan.

Onrust bij Rus

De Poolse was vervolgens in de eindfase de slimste en rustigste van de twee. Rus leverde op 4-4 door een wild geslagen forehand haar service in; het was voor Frech haar enige breekpunt van de set.

De zichtbaar teleurgestelde Rus gaf een game later de partij met een aantal onnodige fouten rap uit handen.