Wereldwijde storing WhatsApp, Facebook en Instagram, 'het lijkt goed mis'

Ook de interne systemen op het kantoor van Facebook liggen plat door de storing, zegt een journalist van The New York Times. Niemand zou enig werk kunnen doen.

Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, kan nog niet zeggen wanneer de storing is opgelost.

Techredacteur Joost Schellevis:

"Het is nog niet 100 procent duidelijk wat er aan de hand is, maar het lijkt goed mis. Facebook is door de buitenwereld helemaal niet meer te bereiken. Vaak komt zoiets door een simpele fout die snel te herstellen is, maar hier lijkt meer aan de hand.

Het is alsof alle wegwijsborden richting de Facebook-servers van het internet zijn verdwenen, en nu moet worden uitgezocht waar die ook alweer stonden en in welke richting. Daarna moeten ze opnieuw worden geplaatst. De kans is daarom groot dat deze storing nog wel even kan duren."