Met Flekken heeft Van Gaal vier doelmannen: 'Hij is een Van Gaal-keeper'

Van Gaal wil Flekken graag zien trainen: 'Hoe hij in de groep valt, is ook belangrijk' - NOS

Bondscoach Louis van Gaal riep voor de komende interlandperiode liefst vier doelmannen op. "Ik ben op zoek naar de beste keeper", verklaarde Van Gaal in de persconferentie voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Letland (vrijdag 20.45 uur). Hoewel Jasper Cillessen niet bij de selectie zit, is hij nog wel in beeld bij de bondscoach. "Hij is ook weer gaan keepen, maar net wat te laat. Hij moet het weer gaan bewijzen bij Valencia." Tot ieders verbazing liet Van Gaal na de 6-1 zege op Turkije (8 september) weten dat hij zijn oog had laten vallen op doelman Mark Flekken van SC Freiburg. De Limburger werd ook direct opgeroepen. "Ons scoutingapparaat heeft Flekken ontdekt, ook omdat spelers die met hem gespeeld hebben ons op hem hebben gewezen", legde Van Gaal uit. "Dan gaan wij kijken."

In de nieuwste aflevering van de NOS Voetbalpodcast is er natuurlijk ook aandacht voor Oranje. De podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

Voornamelijk het voetenwerk van Flekken viel op. "Dat is een Van Gaal-keeper. Van der Sar was ook ongelooflijk goed met zijn voeten. Dat is voor mij heel belangrijk. Buiten het feit dat hij goed met zijn voeten is, steekt de verdedigende organisatie van Freiburg heel goed in elkaar en de basis van de verdediging is de keeper in mijn ogen." Wel vond Van Gaal het lastig communiceren met Flekken. "Zijn Duits is beter dan zijn Nederlands, maar dat komt waarschijnlijk omdat hij Limburgs praat. Hij was moeilijk te verstaan."

Mark Flekken, doelman van Freiburg - Pro Shots