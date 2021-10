3700 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Tilburg

De politie heeft in Tilburg 3700 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een 42-jarige man uit Amersfoort en een 45-jarige man uit Wijchen zijn aangehouden.

Het vuurwerk werd donderdag al ontdekt, maar de vondst is vandaag naar buiten gebracht.

Rechercheurs zagen een vrachtwagen staan die als gestolen was opgegeven, omdat het voertuig na huur niet was teruggebracht. Even later verschenen twee mannen die een container in de buurt van de vrachtwagen openden, daar kartonnen dozen uithaalden en die in de vrachtwagen tilden. Op de dozen zaten waarschuwingslabels voor explosiegevaar.

De rechercheurs hielden de twee mannen aan. In de dozen zat in totaal 3700 kilo illegaal professioneel vuurwerk, meldt Omroep Brabant. Onderzocht wordt waar het illegale vuurwerk vandaan komt.