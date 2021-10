Bastianelli sprint naar ritzege en pakt leiderstrui Ronde van Groot-Brittannië

De Italiaanse Marta Bastianelli heeft in de Ronde van Groot-Brittannië de eerste leiderstrui bemachtigd. Ze bleef in de 147 kilometer lange etappe van Bicester naar Banbury Chloe Hosking en Clara Copponi voor in de massasprint.

De rensters moesten drie hellingen over en op het laatste klimmetje (700 meter à 5,9%) reden vijf vrouwen weg, onder wie Demi Vollering en Amy Pieters van SD Worx. De vijf hadden na de top een aardig gaatje en de vlucht leek hoopvol met nog dertien kilometer van de top naar de meet.

Op drie kilometer van de finish werden ze echter ingehaald. Pieters eindigde nog wel in de toptien (negende) en Vollering werd veertiende.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zaterdag.