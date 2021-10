Frankrijk voelt zich verraden na duikbotendrama: ‘Dit is Trump maar dan erger'

"Met geallieerden als Australië en de Verenigde Staten, hebben we geen vijanden meer nodig." Emmanuel Lequartier kan zijn verbittering moeilijk verbergen. "Het werd aangekondigd als het contract van de eeuw en nu worden we zwaar getroffen." Hij is woordvoerder van de communistische CGT, een van de twee grootste vakbonden van de Naval-groep en heeft dagelijks contact met ongeruste werknemers: "Het is een schok die nadreunt."

Frankrijk is woedend. Australië had een deal met het land voor de levering van duikboten, maar stapte daar onverwacht uit. Voor de Fransen voelt het als verraad. En dat komt ook hard aan in Cherbourg, de Normandische stad waar de duikboten zouden worden gebouwd.

Jean-Michel Houllegatte is oud-burgemeester van Cherbourg. Hij was in 2016 aanwezig bij de ondertekening van het duikbotencontract in Australië. Niemand kon toen vermoeden wat er vijf jaar later zou gebeuren. "Het is verraad", zegt hij. "Alsof je opeens ontdekt dat je bedrogen bent door iemand die normaal trouw is. Het is een enorme teleurstelling."

Houllegatte is nu senator van de socialistische oppositiepartij en volgt kritisch het defensiedossier. Hij was het die deze week de minister van Defensie het vuur aan de schenen legde: "Had niemand van het kabinet het aan zien komen? En wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor zijn Normandische havenstad?" Toch is hij er niet van overtuigd dat de Franse regering veel te verwijten valt. Die werd overvallen. "Voor de regering is het een vernedering, een verraad."

Hij denkt dat dit het moment is om een nieuwe weg in te slaan. Met een waarschuwing: "Pas op, de huidige diplomatieke koers is niet de juiste."