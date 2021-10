ABN Amro president-commissaris doet afstand van investering na ophef

De president-commissaris van ABN AMRO, Tom de Swaan, doet afstand van zijn investering via een brievenbusmaatschappij, na de publicaties daarover. Hij doet dit omdat beleggen via een belastingparadijs vragen oproept in de huidige tijdgeest, zo laat hij in een openbaar gemaakt intern bericht weten. Zijn naam komt voor in de Pandora Papers, waar ook demissionair minister van Financiën Hoekstra (CDA) in wordt genoemd.

De Swaan belegde net als Hoekstra via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden om te investeren in een safaribedrijf van een vriend in Oost-Afrika. "De structuur is twaalf jaar geleden niet door mij opgezet en heeft mij en de andere investeerders nooit voordeel opgeleverd", schrijft De Swaan.

De Britse Maagdeneilanden staan bekend als belastingparadijs. Volgens De Swaan is zijn investering via die eilanden niet bedoeld voor belastingontwijking "of erger".

De Swaan biedt zijn excuses aan, stoot per direct zijn investering af en schenkt de opbrengst daarvan aan de oprichters van het safaribedrijf: "zodat nog duidelijker wordt wat de bedoeling van deze investering is geweest."

De Pandora Papers zijn ontstaan uit het internationaal journalistencollectief ICIJ die in bezit zijn van 12 miljoen gelekte documenten van trustkantoren.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt dat het ministerie kennis neemt van het besluit van de president-commissaris en geen inhoudelijke bemoeienis geeft gehad met dat besluit. Het ministerie wil de reactie hierbij laten en gaat niet in op de verdere vragen van de NOS.