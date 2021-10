Podcast De Dag: matchfixing in de Nederlandse sport

Jarenlang hoorden we vrijwel niets over matchfixing in Nederland, maar de afgelopen tijd is het opeens weer volop in het nieuws. Dat heeft te maken met een onderzoeksproject van NOS-journalisten Ben Meindertsma en Guido van Gorp, die in de podcastserie Gefixt een inkijk geven in deze donkere kant van de sport. Ze spreken met sporters, gokkers, autoriteiten en voor het eerst komt er ook een zelfverklaarde fixer aan het woord die vertelt hoe makkelijk het is om in Nederland wedstrijden te manipuleren. Ondertussen lijkt niemand er iets aan te willen of kunnen doen.

In podcast De Dag een gesprek met Ben en Guido over hun zoektocht naar voorbeelden van matchfixing in Nederland en de invloed van de gokmarkt en criminelen op wat er hier op het veld gebeurt.

Reageren? Mail [email protected]