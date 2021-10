22 Greenpeace-activisten opgepakt na actie bij Shell in Rotterdamse haven

De politie heeft een einde gemaakt aan een actie van Greenpeace bij Shell in de Rotterdamse haven. Ongeveer tachtig actievoerders hadden met rubberbootjes, kano's en een zeilschip de Tweede Petroleumhaven geblokkeerd. Het zeilschip is door de politie in beslag genomen.

Rond het middaguur greep de politie in, nadat de actievoerders meerdere keren waren gewaarschuwd dat ze moesten vertrekken. De politie heeft 22 mensen aangehouden: tien voor het betreden van het terrein van Shell en twaalf voor het blokkeren van de haven. De Nieuwe Maas is weer vrijgegeven voor de scheepvaart.

De politie greep in en nam een zeilschip van Greenpeace in beslag: