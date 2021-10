Brands is op koers met Everton en houdt Van de Beek in de gaten

Marcel Brands is als technisch directeur van Everton momenteel een tevreden man. Zijn Toffees staan na een prima seizoenstart op een keurige vijfde plaats in Engeland en de toekomst ziet er ook rooskleurig uit met een nieuw stadion in aanbouw. "De Premier League is een prachtige competitie om in te werken en het leven is ook prima."

Afgelopen weekeinde wist Everton een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen bij Manchester United. Brands zag op Old Trafford hoe Donny van de Beek, afgelopen zomer nog door Everton begeerd, zich wederom negentig minuten lang zat te verbijten op de bank.

"We hadden hem op ons lijstje staan", vertelde Brands in Langs de Lijn. "Aan het begin van de transferwindow hebben we bij United geïnformeerd, toen was het onmogelijk. Aan het einde van de window kreeg ik een belletje van Guido Albers, zijn agent, dat hij wellicht toch mocht worden verhuurd. Maar op het laatste moment werd het weer tegengehouden."

In de winter een nieuwe poging?

Brands ziet Van de Beek in een Everton-shirt nog steeds wel zitten, maar kan niet zeggen of er in de winterse transferperiode een nieuwe poging wordt gedaan. "Je bent altijd afhankelijk of een club wil meewerken. En het is begin oktober, er kan nog zoveel gebeuren met blessures. United speelt op diverse fronten, het is moeilijk te zeggen nu."