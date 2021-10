Taliban: IS-cel in Noord-Kabul vernietigd

De Taliban in Afghanistan zeggen dat ze een IS-cel in het noordelijke deel van Kabul hebben uitgeschakeld. "De IS-basis is vernietigd en alle IS-leden die binnen waren zijn gedood", zegt een Taliban-woordvoerder.

Lokale media meldden gisteravond dat er in dat deel van de stad hard werd gevochten. Buurtbewoners hoorden explosies en het geluid van schoten met vuurwapens.

De Taliban-woordvoerder legde geen verband met de bomaanslag gisteren op een moskee in Kabul. Bij die aanslag zouden zeker vijf mensen zijn omgekomen en vier mensen gewond zijn geraakt, allen bezoekers van een herdenkingsdienst voor een moeder van een vooraanstaand Taliban-lid.

IS-K

De verantwoordelijkheid voor die aanslag is door niemand opgeëist, maar hij werd vermoedelijk gepleegd door de Afghaanse tak van Islamitische Staat: IS-K. Leden beschouwen de Taliban als afvalligen.

IS-K is vooral actief in het oosten van het land, in de provincie Nangarhar. De groep heeft onlangs aanvallen in provinciehoofdstad Jalalabad opgeëist en zat naar eigen zeggen in augustus ook achter de aanslag bij de luchthaven van Kabul, waarbij 13 Amerikanen en zo'n 170 Afghanen omkwamen.