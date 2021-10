Politie gaat opnieuw zoeken naar lichaam van studente Sumanta Bansi

De politie gaat opnieuw zoeken naar het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi uit Hoorn. Vanaf vandaag tot en met vrijdag wordt gezocht in recreatiegebied De Hulk, bij Hoorn. De politie zal daarbij worden geholpen door het Stichting Veteranen Search Team.

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi verdween begin 2018 spoorloos. Ze was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en vermoedelijk niet meer in leven was.

In november vorig jaar werd een verdachte opgepakt. Manodj B. uit Rijswijk was Bansi's vroegere geliefde en zou haar voor de tweede keer zwanger hebben gemaakt. Haar eerste zwangerschap zou ze hebben afgebroken, maar volgens de politie was ze dat de tweede keer niet van plan. Bansi woonde bij B. en diens echtgenote en vader in huis.

Natriumhydroxide

Het is niet voor het eerst dat naar de vermiste studente wordt gezocht. Ook in De Hulk was er al vaker een zoekactie. Toch hoopt de politie er nog resten van de vermiste studente te vinden. Volgens politie en justitie zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Bansi door B. is opgelost in natriumhydroxide, dat ook wel bijtende soda wordt genoemd.

"Op basis van onderzoeksinformatie is dit eerder al een interessant gebied gebleken", zegt een politiewoordvoerder. "Het is natuurlijk een groot natuurgebied. We hebben er daarom al meerdere keren gezocht. Er zal nu ook worden afgegraven." In augustus leverde een zoekactie in De Hulk niets op.