Handel in aandelen Evergrande stilgelegd, mogelijke overname

De handel in aandelen van de noodlijdende Chinese vastgoedreus Evergrande is stilgelegd op de beurs van Hongkong. Het bedrijf zegt dat dat is gebeurd in afwachting van een aankondiging over een grote transactie.

Verschillende media, waaronder de Chinese staatskrant Global Times, melden dat het gaat om de verkoop van 51 procent van de vastgoedtak van het bedrijf. De koper zou een andere grote Chinese projectontwikkelaar zijn, Hopson Development. De deal zou Evergrande zo'n 4 miljard euro opleveren.

260 miljard euro schuld

De totale schuldenberg van het bedrijf wordt geschat op zo'n 260 miljard euro. Het bedrijf heeft moeite de rente op zijn leningen te betalen, en heeft te weinig geld in kas om toeleveranciers te betalen. Een faillissement van de op een na grootste projectontwikkelaar in China dreigt.

De vrees is dat Chinese banken, met name de kleinere lokale banken, toeleveranciers en andere vastgoedbedrijven door een faillissement van Evergrande in de problemen kunnen komen. Dat zou kunnen leiden tot een financiële crisis in Azië en daarbuiten.

De handel in aandelen van de autoproductietak van het bedrijf is in Hongkong wel doorgegaan.