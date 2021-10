Omtzigt over mondkapjesdeal: Van Lienden zette mij op verkeerde been

Van Lienden raakte afgelopen voorjaar in opspraak door de mondkapjesdeal waarmee hij miljoenen verdiende, terwijl hij had gezegd dat hij de mondkapjes voor zorgpersoneel zonder winstoogmerk had geleverd. Zijn bedrijf verdiende uiteindelijk zo'n 28 miljoen euro aan de deal.

"Ik heb expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profitorganisatie en dit heeft Sywert aan mij bevestigd", zegt Omtzigt. "Ik voel mij op het verkeerde been gezet, dat lijkt me duidelijk."

Tweede Kamerlid Omtzigt vindt dat Sywert van Lienden hem heeft misleid over diens mondkapjesdeal met de overheid. Dat zegt de oud-CDA'er in de Volkskrant , waar hij voor het eerst op de zaak reageert. Van Lienden zelf spreekt tegen dat er sprake was van misleiding.

Van Lienden reageert

In een tweet heeft Van Lienden vanochtend gereageerd op het artikel in de Volkskrant. Volgens hem heeft Omtzigt niet gevraagd of er sprake was van een non-profit-initiatief wat betreft de mondkapjesdeal. "Dat Omtzigt slachtoffer is van misleiding, is een verdraaiing van de werkelijkheid."

Verder schrijft Van Lienden dat hij niet op de hoogte was van de contacten die Omtzigt had "over dit onderwerp" met het ministerie van Algemene Zaken (van premier Rutte) en minister Van Rijn.