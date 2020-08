Waterdruk in Haagse wijk laag door illegaal opengezette brandkranen

Bij inwoners van de Haagse wijk Duindorp kwam donderdagochtend slechts een dun straaltje water uit de kraan. Dat kwam volgens drinkwaterbedrijf Dunea door het illegaal openzetten van brandkranen. In de wijk wonen zo'n 6000 mensen.

Afgelopen nacht werden vier brandkranen in de wijk opengedraaid. Door de acties is een pomp uitgeslagen en was de waterdruk tijdelijk weg. Rond 12.45 uur was de waterdruk hersteld.

"Dit is precies waar we de afgelopen dagen voor hebben gewaarschuwd", zegt een woordvoerder van het waterbedrijf tegen Omroep West. "Het is niet ludiek, maar illegaal. Het zorgt voor veel overlast en is ook nog eens een risico voor de volksgezondheid en veiligheid in de buurt."

Meerdere kranen

Op meer plekken in Den Haag zijn in de afgelopen dagen brandkranen illegaal opengedraaid. Buurtbewoners zoeken verkoeling onder de straal. Daarom besloot Dunea gisteren sloten te zetten op twintig brandkranen in de stad.

Afgelopen dinsdag werden zeker tien brandkranen in Den Haag zonder toestemming opengedraaid. Het waterbedrijf deed daarom aangifte. Twee Hagenaars van 17 jaar oud zijn door de politie aangehouden.

Dit zijn beelden van de ongeregeldheden van gisteravond, te zien is dat de brandkranen openstaan.