Parlement Japan kiest Fumio Kishida tot premier, speerpunt wordt herstel economie

Het parlement van Japan heeft Fumio Kishida gekozen als nieuwe premier. Hij wordt later vandaag beëdigd. Het was al duidelijk dat Kishida de nieuwe premier zou worden; hij werd vorige week verkozen tot leider van de Liberaal-Democratische Partij, de grootste fractie in het parlement.

Kishida (64) heeft veel ervaring in de politiek. Hij kwam in 1993 voor het eerst in het parlement en was van 2012 tot 2017 minister van Buitenlandse Zaken.

Er worden vandaag ook achttien nieuwe ministers benoemd, onder wie drie vrouwen. Slechts twee ministers in het huidige kabinet keren terug.

Herstel economie is speerpunt

Kishida volgt Yoshihide Suga op, die na een klein jaar alweer vertrekt. Suga verloor veel steun door zijn aanpak van de coronacrisis en omdat hij vasthield aan het organiseren van de Olympische Spelen in Tokio. Veel Japanners vonden het onverantwoord om het evenement in coronatijd te laten doorgaan.

De nieuwe premier zei vorige week dat herstel van de economie voorlopig zijn speerpunt is. Begin dit jaar kromp de economie met 1,3 procent. Inmiddels is er sprake van herstel, maar door de coronacrisis lijden veel bedrijven nog steeds verlies.

Zorgen over Noord-Korea

Ook heeft Kishida gezegd dat hij de banden wil versterken met andere democratieën in Azië en de Verenigde Staten, de Europese Unie en Groot-Brittannië. Volgens hem kan alleen zo tegenwicht worden geboden aan de macht van China.

Verder wil Kishida met andere landen samenwerken omdat hij zich zorgen maakt over het nucleaire programma van Noord-Korea. Vorige maand vuurde dat land twee ballistische raketten af die terechtkwamen in internationale wateren tussen Japan en het Koreaanse Schiereiland.

Premier Suga noemde het afvuren van de raketten "een schande en een bedreiging voor de vrede en veiligheid" van Japan en de regio.