Wekdienst 4/10: Puigdemont voor Italiaanse rechter • EMA oordeelt over boosterprik PfizerBioNTech

Goedemorgen! De rechter in Sardinië bepaalt of de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont aan Spanje wordt uitgeleverd en toezichthouder EMA komt waarschijnlijk met een beoordeling of het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag worden gebruikt voor boosterprikken.

Wat heb je gemist?

Facebook heeft een aantal beveiligingsmaatregelen te vroeg uitgeschakeld die de verspreiding van desinformatie moesten tegengaan bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar november. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Capitool op 6 januari van dit jaar werd bestormd, zegt een klokkenluider die zichzelf onthulde in het CBS-programma 60 Minutes.

De klokkenluider is Frances Haugen, de voormalige productmanager bij het sociale medium. De maatregelen zouden volgens haar zijn uitgeschakeld, zodat het sociale medium meer geld kon verdienen.

Haugen zei dat een verandering van het algoritme in 2018 ertoe leidde dat er meer verdeeldheid tussen gebruikers van Facebook ontstond. Facebook paste dat algoritme niet meer aan omdat het zag dat gebruikers daardoor juist vaker terugkwamen op het sociale medium waardoor er meer advertenties verkocht werden.

Ander nieuws uit de nacht:

Uitbarsting vulkaan La Palma in kracht toegenomen: De noordzijde van de krater is ingestort. De lava kwam daarbij metershoog uit de vulkaan, melden lokale media.

'Toetsing nieuwe omroepen niet streng genoeg': Medewerkers van de toetsingscommissies klagen over de veel te onduidelijke criteria waaraan omroepen moeten voldoen om een vergunning te krijgen

Lekken van ruwe olie voor kust Californië gestopt: Er is ruim een half miljoen liter ruwe olie in zee beland, omgerekend zo'n drieduizend vaten.

En dan nog even dit:

Afgelopen week werden zeven verwaarloosde leeuwen opgevangen in Felida, een opvangcentrum in Friesland. De leeuwen waren in Roemenië uit slechte omstandigheden gered. "Ze hadden een veel te klein verblijf, bijna geen water, geen begroeiing om zich heen en geen verwarming", vertelt Juno van Zon, die betrokken is bij een internationaal team dat jaarlijks meerderde acties over heel de wereld uitvoert om wilde dieren te redden.

De Roemeense eigenaar had een vergunning om leeuwen op zijn terrein te houden, maar wilde nu van de dieren af. Hij weigerde om zijn twee laatste leeuwen ook mee te geven.