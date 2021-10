Wielrenners zijn in een peloton wel vaker onherkenbaar. Hun rugnummers zijn klein en wisselen per koers. Maar zo erg als zondag in Parijs-Roubaix is het niet vaak.

Bar herfstweer maakte de kasseien spekglad. De modder die door de wielen omhoog spatte, gaf de renners van top tot teen een grijze waas. Bekijk hieronder de mooiste foto's van de mooiste editie van Parijs-Roubaix in jaren.