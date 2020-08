Geen replay in FA Cup komend seizoen en minder prijzengeld

In het toernooi om de FA Cup zal komend seizoen geen replay gespeeld worden als bij een bekerduel de stand na 90 minuten gelijk is. Dat heeft de Engelse bond besloten om het overvolle speelschema enigszins te verlichten.

Bij een gelijke eindstand volgen penalty's. Daarnaast zullen de beide halve finales in de League Cup in één wedstrijd worden afgewerkt en niet in twee.

Ook op financieel vlak komt de FA met een aanpassing. Het prijzengeld wordt teruggeschroefd naar het niveau van het seizoen 2017/2018. Als reden daarvoor geeft de bond onder meer de impact van het coronavirus. Volgens de BBC ontvangt de toernooiwinnaar dit jaar 1,8 miljoen pond (bijna 2 miljoen euro). Het afgelopen seizoen was dat twee keer zoveel.

De eerste ronde van het befaamde bekertoernooi, dat afgelopen seizoen een prooi werd voor Arsenal, wordt gespeeld op 1 september. De finale op Wembley staat gepland voor 15 mei 2021.