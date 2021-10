Bedreigde Zweedse cartoonist om het leven gekomen bij auto-ongeluk

De Zweedse cartoonist Lars Vilks is om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk, melden Zweedse media. Vilks kwam in 2007 wereldwijd in het nieuws, nadat hij door moslimextremisten werd bedreigd na het publiceren van cartoons waarin de profeet Mohammed als hond werd afgebeeld.

Al-Qaida zette een prijs op zijn hoofd en sindsdien werd de 75-jarige tekenaar streng beveiligd door de politie. In 2010 probeerden twee mannen zijn huis te laten afbranden. Vijf jaar later werd een aanslag gepleegd op een café in Kopenhagen, waar op dat moment een bijeenkomst was met Vilks. Zelf bleef hij ongedeerd, maar een aanwezige kwam om het leven.

De politie bevestigt aan Zweedse media dat Vilks gisteravond in een politieauto zat met twee agenten die hem beschermden. De auto zou door een nog onbekende reden op de verkeerde kant van de weg terecht zijn gekomen en daar op een vrachtwagen zijn gebotst. Hoe dat is gebeurd, is nog onduidelijk. De twee agenten zijn ook omgekomen en de vrachtwagenchauffeur is zwaargewond geraakt.