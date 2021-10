Matchfixing in Nederlands voetbal 'zal echt schering en inslag zijn'

Meerdere wedstrijden in de beloftencompetitie van het betaalde voetbal die zijn gemanipuleerd. De onthullingen daarover in de NOS-podcast Gefixt zijn volgens NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. "Dit zal echt schering en inslag zijn en als er niets tegen gebeurt, wordt die olievlek alleen maar groter", zegt hij in Studio Voetbal.

In de podcast van onderzoeksjournalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma vertelt een 'fixer' meerdere wedstrijden in de beloftencompetitie te hebben gemanipuleerd. Hij zou onder andere vijf spelers van Jong RKC hebben omgekocht. Zij kregen zo'n 1.500 euro om de wedstrijd tegen Jong Roda JC (in november 2019) te verliezen. De beweringen van de zelfverklaarde fixer worden ondersteund door een analyse van een gokdatabedrijf. Daaruit blijkt dat tijdens de eerste helft opvallend veel gegokt werd op een overwinning voor Roda JC, terwijl het spelbeeld daar geen aanleiding voor gaf. Het bedrijf noemt de gokpatronen "zeer verdacht".

De KNVB wil de gang van zaken rond deze wedstrijd laten onderzoeken door de politie. Dat de beloftencompetitie in beeld is bij matchfixers komt niet als een complete verrassing. "We worden nu bevestigd in onze angst", zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. Volgens Stekelenburg zijn de spelers in de beloftencompetitie en zelfs in de Keuken Kampioen Divisie een kwetsbare groep. "Het zijn jongens die vrijwel niets verdienen." En dan kunnen de bedragen waar de fixers mee aankomen verleidelijk zijn. Hij ziet ook een gevaar als jonge spelers die betrokken zijn geweest bij matchfixing de stap naar de eredivisie of buitenland maken. "Als je eenmaal die wereld in wordt gezogen, dan ben je heel erg kwetsbaar." Voorlichting aan de jeugd Matchfixing bestrijden is niet eenvoudig. Daarom pleit Theo Janssen, zelf trainer van Vitesse onder 19, ook voor voorlichting aan de jeugd. "Hoeveel informatie geven wij als trainers en club aan jonge spelers?", vraagt hij zich af.

