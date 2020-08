Arib: chaos rond hoofdelijke stemming niet goed voor aanzien Kamer

De ophef ontstond naar aanleiding van een motie van PVV-leider Wilders. Daarin stond dat zorgmedewerkers naast de eerder toegezegde bonus van 1000 euro structureel een forse loonsverhoging moeten krijgen. Het kabinet had die motie ontraden. Minister Van Ark zei in het debat dat er al "positieve cao-ontwikkelingen" zijn en dat een extra verhoging niet realistisch is, "gegeven ook de zorgelijke economische situatie".

Tweede Kamervoorzitter Arib vindt dat Kamerleden die gisteren niet aan de hoofdelijke stemming mee wilden doen, dat in het Kamerdebat hadden moeten uitleggen. Ze zegt dat in een reactie op de commotie die gisteravond aan het eind van het coronadebat ontstond. Arib erkende gisteren al dat het "er een beetje chaotisch uitzag" en vandaag voegt ze eraan toe dat de gang van zaken heel vervelend is en ook niet goed voor het aanzien van de Kamer.

Tumult aan het eind van het debat: 'de coalitie is letterlijk weggerend' - NOS

De salarissen in de zorg zijn vanwege de coronacrisis een zeer gevoelig onderwerp in politiek Den Haag. Over de motie werd met 'handopsteken' gestemd: alle aanwezige leden van de regeringspartijen stemden tegen en de volledige oppositie voor.

Dat betekende, in de woorden van Arib, dat de uitslag niet kon worden vastgesteld: de regeringspartijen samen hebben 75 zetels en de oppositie ook 75. Wilders vroeg daarom om een hoofdelijke stemming nog tijdens het debat: alle Kamerleden moeten dan zeggen of ze voor of tegen zijn.

Motie zou zijn aangenomen

Na een korte schorsing bleken er niet genoeg Kamerleden meer aanwezig te zijn voor een geldige hoofdelijke stemming: er was onvoldoende "quorum": voor een hoofdelijke stemming moeten er minimaal 76 leden zijn, maar er waren er nog maar 63 (aan het begin van de vergadering 96). Van de regeringspartijen waren nog maar acht Kamerleden aanwezig.

Bij het begin van de vergadering waren er ook al veel meer Kamerleden van de oppositie dan van de coalitie, dus als iedereen was gebleven, was de motie - bij een hoofdelijke stemming - met een duidelijke meerderheid aangenomen.

De oppositiepartijen reageerden woedend op de gang van zaken: zij beschuldigden de Kamerleden van de coalitie ervan om politieke redenen te zijn weggelopen. De regeringspartijen wezen er later op dat de Kamer tijdens de coronacrisis heeft afgesproken dat een hoofdelijke stemming van tevoren moet worden aangekondigd, en dat voor die stemming dan "een ander moment" wordt gezocht.

Vanwege corona gebeuren hoofdelijke stemmingen nu in groepen van vijftig Kamerleden. Als vijftig mensen hebben gestemd, wordt de vergadering kort geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen de zaal te verlaten.

Dilemma uitleggen

Alom wordt gezegd dat de Kamerleden konden weten dat Wilders een hoofdelijke stemming zou aanvragen. Arib wijst erop dat de Kamer zelf bepaalt wanneer er over iets gestemd wordt en dat zijzelf niet de bevoegdheid heeft dat te beslissen. En als Kamerleden vinden dat er vanwege de coronaregels niet hoofdelijk kan worden gestemd, kunnen ze dat in de Kamer motiveren, voegt ze eraan toe.

Inmiddels erkennen de regeringspartijen D66 en CU dat ze gisteren beter hadden moeten uitleggen waarom ze niet meteen wilden stemmen. D66-fractievoorzitter Jetten zegt op Facebook dat hij duidelijker zijn dilemma had moeten uitspreken: of de Kamer aan de corona-afspraken houden of "uren schorsen om mensen midden in de nacht uit alle hoeken van het land te laten terugkomen". Jetten geeft toe dat hij eraan heeft meegewerkt dat het quorum niet werd gehaald.

De ChristenUnie komt met een soortgelijke reactie. Ook die partij vindt dat het dilemma beter had moeten worden uitgelegd: "Het is duidelijk dat de dit voorjaar gemaakte afspraak (over hoofdelijke stemming tijdens corona) niet meer werkt."