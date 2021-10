Slordig Feyenoord loopt in Arnhem tegen tweede nederlaag van seizoen aan

Feyenoord heeft niet weten te profiteren van de nederlaag van Ajax. De Rotterdammers hadden zich met een overwinning bij Vitesse de virtuele koploper van de eredivisie mogen noemen, maar gingen in plaats daarvan met 2-1 onderuit in Arnhem.

Daardoor blijft het verschil met Ajax vier punten, met een wedstrijd minder gespeeld.

Zowel Feyenoord als Vitesse speelde afgelopen donderdag in de Conference League en het leek alsof die inspanning vooral bij de Rotterdammers nog in de benen zat. De bezoekers begonnen slordig aan de wedstrijd en daar profiteerde Vitesse van.

Balverlies van Alireza Jahanbakhsh leverde al snel een grote kans op voor Oussama Darfalou, maar zijn schot vloog over. Een paar minuten later was het alsnog raak. Loïs Openda pakte de bal kinderlijk eenvoudig af van Marcos Senesi, passeerde doelman Justin Bijlow en zette Vitesse op voorsprong.

Het bleef stroef lopen bij Feyenoord, maar na een klein half uur was er opeens een prima voorzet van Marcus Pedersen op het hoofd van Guus Til en die kopte de 1-1 binnen.

Het was alweer de zesde eredivisietreffer van dit seizoen voor Til, die vlak daarna bijna zijn zevende kon bijschrijven. Weggestuurd door een fraaie pass van Bryan Linssen kreeg hij de bal echter niet voorbij doelman Jeroen Houwen.

Openda profiteert weer van fout

Feyenoord was de sterkere ploeg, maar gooide vlak na rust weer de eigen glazen in. Ditmaal was het Lutsharel Geertruida - in de eerste helft het veld ingekomen voor de geblesseerde Senesi - die in de fout ging en opnieuw was het Openda die dat afstrafte.

Ook in aanvallend opzicht liet Feyenoord zichzelf in de steek. Zo maaide Luis Sinisterra onhandig over de bal bij een vrije schietkans en wist Jahanbakhsh geen raad met een kans van dichtbij.

Naarmate de tijd verstreek, vloeiden de krachten bij de elftallen weg en werd het spel steeds minder. Openda had vlak voor tijd nog bijna zijn derde treffer te pakken na slecht uitverdedigen, maar doelman Bijlow voorkwam een hattrick voor de Belg.

Twee keer rood in extra tijd

De vele blessurebehandelingen leverden maar liefst tien minuten blessuretijd op, maar geen doelpunten meer. Wel waren er nog twee rode kaarten.

Eerst kon Matús Bero met zijn tweede gele kaart iets eerder de kleedkamer opzoeken. En toen er al meer dan 100 minuten op de klok stonden, kreeg Thomas Buitink direct rood wegens gevaarlijk spel.