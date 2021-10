Trots overheerst bij Van der Poel na 'bizarre' Roubaix: 'Strijdend ten onder'

Terwijl Sonny Colbrelli wild schreeuwend van vreugde op het middenterrein van het Vélodrome in Roubaix lag, verborg Mathieu van der Poel zijn bemodderde hoofd in zijn armen.

"Ik ben wel heel blij met de koers die ik heb gereden. Ik heb kunnen koersen zoals ik dat het liefste doe, in de aanval. Het was een mooie editie, denk ik. Als ik moet verliezen, dan liefst strijdend ten onder. Daar ben ik wel trots op", aldus Van der Poel.

"Ongelooflijk. Het was mijn eerste Parijs-Roubaix en het was een legendarische koers, met de regen. Ik ben heel erg blij", reageerde Colbrelli toen hij zijn emoties enigszins bedaard waren. "Ik volgde alleen Van der Poel in de finale en ik had zelf een supersprint."

Wout van Aert kwam als zevende over de streep nadat hij in de finale geen antwoord had op een aanval van Van der Poel. Ook Belg van Jumbo-Visma kan leven met zijn uitslag.

"In de finale zat ik te ver toen Mathieu vertrok. Dat is een fout, maar die maak je ook omdat je niet goed genoeg bent. Ik reed niet zo goed over de kasseien, vond ik zelf. Ik was iets te bang als ik in de wielen zat."