Irritaties Blind om reserverol en verlies: 'Wijzelf zijn onze grootste tegenstander'

Daley Blind neemt alle analyses van het spel van Ajax met een korreltje zout. Geïrriteerd verschijnt de verdediger na afloop van het duel met FC Utrecht (0-1) voor de camera, nadat hij als invaller de eerste nederlaag van de Amsterdammers dit seizoen niet meer had kunnen voorkomen.

"Na PSV konden we er niks meer van", verwijst Blind naar de kritieken na de verloren strijd om de Johan Cruijff-schaal. "Daarna waren we opeens weer de favoriet en zijn we de opeens weer de beste. Er zit niks tussenin. Het is het een of het ander."

"We staan volgens mij sinds vorige week ook al in de Champions League-finale", doelt hij op de lofzang die Pierre van Hooijdonk over het Amsterdamse voetbal deed in Studio Voetbal. "Wat ik zeg: we nemen het allemaal niet zo serieus."