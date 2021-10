Met vechtlust en een beetje geluk maakt Utrecht einde aan imponerende reeks Ajax

FC Utrecht heeft Ajax de eerste nederlaag van het seizoen toegediend. Een bomvolle Johan Cruijff Arena werd in het laatste kwartier in rouw gedompeld door een schot van Django Warmerdam (0-1), die ooit na dertien jaar in Amsterdamse dienst te licht werd bevonden.

De linksback was na een counter mee naar voren geslopen, om Remko Pasveer met een schot in de verre hoek te grazen te nemen.

Het winnende doelpunt voor Utrecht kwam eigenlijk een beetje uit de lucht vallen, omdat Ajax met de inbreng van Davy Klaassen, Antony en Daley Blind alles op alles wilde zetten om vlak voor de interlandbreak een paar uiterst succesvolle weken in stijl af te sluiten.

Utrecht verlegt zijn grenzen

Want wie kon dit Ajax nog stoppen? Een ploeg die in de eredivisie de laatste weken de vloer aanveegde met al zijn weerloze opponenten. Ongeacht welke tactiek ze ook hanteerden, simpelweg ingraven of toch gewoon brutaal op de aanval spelen.

En toch is zo'n wedstrijd tegen FC Utrecht dan net even wat anders, een elftal dat graag zijn grenzen verlegt voor een ontmoeting met de Amsterdamse rivaal.