Minister Hoekstra was betrokken bij brievenbusfirma op Maagdeneilanden

Demissionair minister van Financiën Hoekstra (CDA) heeft voordat hij minister werd jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. Zij hebben toegang via het internationaal journalistencollectief ICIJ tot 12 miljoen gelekte documenten van trustkantoren: de zogenoemde Pandora Papers.

De firma heet Candace Management en er zijn zo'n veertig mensen bij betrokken, onder wie verschillende mensen uit de Nederlandse bankwereld. Ze investeren ermee in een safaribedrijf in Oost-Afrika. Het is wettelijk niet verboden om gebruik te maken van belastingconstructies.

De constructie is wel omstreden, zegt onderzoeker Karlijn Kuijpers van Investico. "Nederland treft al bijna tien jaar allerlei maatregelen om te zorgen dat die paradijzen ophouden te bestaan."

"Het ratio van deze constructie ontgaat me volledig", zegt Ruud Pruijm, emeritus hoogleraar administratieve techniek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Het is niet betamelijk om het zo te doen, niet echt netjes. Er stroomt heel veel geld van en naar de belastingparadijzen toe en niemand weet van wie het is en waar het heengaat."

'Rutte geïnformeerd'

Hoekstra had voor 26.500 euro een belang in Candace Management toen hij als senator voor het CDA in de Eerste Kamer zat. Hij zat toen in een commissie, die zich onder meer bezighield met wetsvoorstellen om belastingontwijking tegen te gaan. Een week voordat Hoekstra minister van Financiën werd, in oktober 2017, heeft hij zijn aandelen in de firma verkocht en heeft hij de winst van zo'n 4800 euro uit zijn belegging geschonken aan een goed doel.

Hoekstra zegt in een uitgebreide reactie op Twitter dat hij de investering twaalf jaar geleden deed en zich destijds niet had gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. "Daar had ik mij achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen."

Hij zegt verder dat hij voor zijn aantreden als minister toenmalig formateur Rutte had geïnformeerd over zijn investering. "Ik heb mij steeds volledig gehouden aan alle regels die er gelden voor bewindspersonen en voor Eerste Kamerleden. Ik heb deze investering altijd meegenomen in mijn belastingaangifte."