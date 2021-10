Mogelijke matchfixing in het beloftenvoetbal, KNVB wil politieonderzoek

Meerdere wedstrijden in de beloftencompetitie zijn de afgelopen jaren gefixt. Dat zegt een zelfverklaarde matchfixer in de NOS-podcast Gefixt. Hij beweert onder anderen vijf spelers van Jong RKC te hebben omgekocht. De KNVB neemt de zaak hoog op en wil dat de politie onderzoek doet.

De NOS kwam de fixer, een Hagenaar van begin twintig, op het spoor nadat hij via sociale media een darter had benaderd met het verzoek een wedstrijd te verliezen. Dat liep op niets uit, maar naar eigen zeggen is hij er wel in geslaagd wedstrijden in de beloftencompetitie van het betaald voetbal te manipuleren. In die competitie spelen teams van profclubs met spelers onder de 21 jaar, samen met reserves van het eerste elftal.

De man zegt bijvoorbeeld de wedstrijd Jong Roda JC-Jong RKC (2-1), op 5 november 2019, gefixt te hebben. Vijf spelers van Jong RKC kregen volgens hem ieder zo'n 1.500 euro om de wedstrijd te verliezen. Een speler van Jong Roda, met wie hij bevriend is, zou de spelers van Jong RKC voor hem benaderd hebben.

"De winst van mij was 20.000 à 30.000 euro", zegt de fixer in de podcast. De speler van Jong Roda deelde in de winst.

Volkomen onnatuurlijk gokgedrag

Op verzoek van de NOS heeft een gokdatabedrijf de gokpatronen van de betreffende wedstrijd geanalyseerd. "Wij twijfelen aan de integriteit van deze wedstrijd", schrijft het bedrijf. Uit de analyse blijkt namelijk dat bij Singbet (een van de grootste Aziatische gokaanbieders) in de eerste helft opvallend veel gegokt werd op de winst van Jong Roda, zonder dat het spelbeeld daar aanleiding voor gaf.

"Het is volkomen onnatuurlijk onder normale omstandigheden dat de kans dat een team wint met ongeveer 16 procent toeneemt in 45 minuten zonder doelpunten of rode kaarten. Jong Roda ging van duidelijke outsider naar duidelijke favoriet om de wedstrijd te winnen", stelt het bedrijf. Conclusie: "zeer verdacht".

In de tweede helft komt RKC op voorsprong, maar dat heeft nauwelijks effect op de gokmarkt. Een kwartier later scoort Jong Roda twee keer.

Bekijk hier de doelpunten in de wedstrijd Jong Roda JC - Jong RKC. De tekst loopt onder de video door.