Djokovic wel naar US Open maar was 'geen gemakkelijke beslissing'

Novak Djokovic doet in tegenstelling tot onder anderen Kiki Bertens en Rafael Nadal wel mee aan de US Open, die vanaf 31 augustus starten. De Serviër acht het verantwoord de reis naar New York te maken.

"Het was geen makkelijke beslissing met alle obstakels en uitdagingen die er van alle kanten bij komen kijken, maar het vooruitzicht om weer te kunnen spelen maakt me enthousiast", zegt Djokovic in een verklaring.

Het toernooi kreeg de voorbije weken flink wat afmeldingen binnen vanwege de coronapandemie, omdat tennissers het reizen en een mogelijke quarantaine verplichting bij terugkomst niet zien zitten.

De 33-jarige Djokovic heeft overigens een belangrijk motief om de US Open te spelen. Hij staat momenteel op zeventien gewonnen grandslamtitels en kan bij winst van de US Open een stapje dichter bij Roger Federer (twintig titels) en Rafael Nadal (negentien) komen.