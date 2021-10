Herlings botst in de lucht hard met Prado en raakt koppositie in WK-stand kwijt

Herlings raakt koppositie in WK-stand kwijt na vervelende botsing - NOS

Strijden tot de laatste meter, het is Jeffrey Herlings ten voeten uit. Zondag, tijdens de MXGP van Duitsland, kostte die instelling de 27-jarige motorcrosser uit Oploo evenwel bijna zijn seizoen. In de eerste manche op het circuit van Teutschenthal, in het voormalige Oost-Duitsland, streed Herlings in een ultiem man-tegen-man-gevecht met de Spanjaard Jorge Prado om de zege in de ouverture van de tweeluik. In de aanloop naar de finishtafel gooide hij het gas nog maar weer eens open, maar kwam hij 0,143 seconde tekort om de koploper voorbij te steken. Prado bleek in die eerste van twee races niet alleen figuurlijk, maar uiteindelijk ook letterlijk tot grote hoogte te stijgen. Bij het passeren van de bult waar de finishstreep getrokken was week hij, hangend in de lucht, van links naar rechts en kwam zodoende in aanraking met achtervolger Herlings.

Herlings botst in de lucht hard op Prado bij finish MXGP Duitsland - NOS

Prado, wiens stuur bij de crash brak, verliet het circuit op een brancard. Hij werd naar een lokaal ziekenhuis vervoerd, waar een aantal hechtingen in zijn arm werd aangebracht. Herlings kwam, zo bleek, met de schrik vrij en maakte zich ongeschonden uit de voeten om zich te focussen op de tweede manche. Medio juli, tijdens de MXGP van Nederland, kwam Herlings ook al in aanraking met een tegenstander. Toen was het de Italiaan Ivo Montecelli die in het begin van de wedstrijd in Oss op hem landde bij een sprong. Herlings liep bij dat ongeval een scheurtje in het schouderblad op. Die blessure kostte hem deelname aan de MXGP van Tsjechië. Lijdzaam toezien In het tweede deel van de wedstrijd deed Herlings wat hem na de schuiver nog restte: punten pakken waar hij punten pakken kon. De Brabander kwam niet in het gevecht voor en moest lijdzaam toezien hoe Tim Gajser, tot dit weekeinde de nummer 2 in het klassement om het wereldkampioenschap, de tweede omloop op zijn naam schreef. Het was, na zijn zege in de tweede manche van de MXGP van Turkije, de tweede maal in deze aangepaste jaargang dat de Sloveen zegevierde. De Fransman Romain Febvre moest genoegen nemen met de tweede plaats, Herlings finishte op ruim een halve minuut als derde.