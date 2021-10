Feyenoord legt Ajax over de knie in eerste 'Klassieker' bij de vrouwen

Feyenoord verslaat Ajax in allereerste Klassieker bij de vrouwen - NOS

Op het Rotterdamse Varkenoord is zondag geschiedenis geschreven: honderd jaar na de allereerste competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax bij de mannen is de Klassieker nu ook voor het eerst officieel bij de vrouwen gespeeld. Voor Feyenoord werd het een eerste Klassieker om nooit te vergeten: de Rotterdamse vrouwen versloegen de Amsterdamse rivalen met 4-1. Ajax heeft sinds 2012 een vrouwenteam, maar Feyenoord doet pas sinds dit seizoen mee in de Vrouwen Eredivisie. Daardoor stond zondag pas voor het eerst het duel tussen de grote rivalen op het programma, dat bij de mannen altijd voor veel opwinding en hectiek zorgt. 'Prachtig dat er nu Feyenoord-Ajax bij de vrouwen is' Maar ook bij de vrouwen liep de spanning in de aanloop naar de wedstrijd de afgelopen week op, zei Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal van Feyenoord, voor de wedstrijd.

"We hebben de afgelopen weken meerdere keren een eerste keer gehad. De eerste competitiewedstrijd, de eerste thuiswedstrijd, vorige week de eerste overwinning. En vandaag dan de Klassieker." "Het leeft absoluut en dat is super om te zien. Feyenoord tegen Ajax is van oudsher de klassieker bij de mannen. Prachtig dat deze wedstrijd er nu ook bij de vrouwen is." Op de wedstrijd op Varkenoord waren zo'n tweeduizend toeschouwers afgekomen, die zorgden voor een uitstekende sfeer. Tijdens de opkomst was er vuurwerk en schalde het welbekende 'Hand in Hand Kameraden' uit de speakers.

Klassieker op Varkenoord. Feyenoord-Ajax bij de vrouwen. Met 2000 toeschouwers en vuurwerk. Uitstekende sfeer, gezonde rivaliteit, zoals een klassieker behoort te zijn. pic.twitter.com/haR4h9yQSm — Edwin Cornelissen (@EdwinC1973) October 3, 2021

In de eerste helft leek het besef van de historische wedstrijd vooral te leven bij Feyenoord. De Rotterdamse vrouwen speelden vol intensiteit, terwijl Ajax slap en slordig voor de dag kwam. Na elf minuten kwam Feyenoord vanuit een hoekschop dan ook op voorsprong. Jada Conijnenberg nam de bal op de borst aan en scoorde in de korte hoek. In de 36ste minuut werd het zelfs 2-0 voor het na drie duels nog ongeslagen Feyenoord: Pia Rijsdijk legde de bal panklaar voor op Maxime Bennink, die simpel kon binnentikken. Maar twee minuten later schoot Nadine Noordam, op aangeven van Victoria Pelova, met de eerste echte kans Ajax terug in de wedstrijd: 2-1.

Jada Conijnenberg wordt besprongen door haar teamgenoten na haar goal tegen Ajax - Pro Shots

Na rust werd de Klassieker een stuk harder en de duels steviger en venijniger. In de 55ste minuut moest Ajax met tien vrouwen verder na een rode kaart voor Stefanie van der Gragt. De international van Ajax botste op de rand van het strafschopgebied met Rijsdijk en maakte vervolgens een natrappende beweging. Met een vrouw minder kwam Ajax er vervolgens niet meer aan te pas. Een kwartier voor tijd kwam Feyenoord op 3-1 door een afstandsschot van Cheyenne van de Goorbergh door de benen van doelvrouw Pothof. Nadat invalster Eshley Bakker nog een levensgrote kans voor Ajax had gemist, werd het na gepruts in de Amsterdamse defensie ook nog 4-1 door Rijsdijk. In de slotfase miste Annouk Boshuizen vervolgens nog een penalty, waardoor Ajax de 5-1 werd bespaard.