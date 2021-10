Vele duizenden lopen protestmars door Amsterdam tegen coronabeleid

In deze video leggen de initiatiefnemer en andere deelnemers uit waarom ze vandaag op de Dam staan:

"Wil je verder leven als mens of als QR-code?", staat op een van de spandoeken die deelnemers omhooghouden. "Geen priktatuur", staat op een andere. "Ik ben 74 en de bioscoop is mijn enige uitje", zegt een deelnemer. "Omdat ik gezond ben en niet meedoe met vaccinatie mag ik niet meer en zit ik totaal alleen thuis nu."

Zowel de organisatie als de gemeente waren niet direct bereikbaar om een inschatting te geven van het aantal deelnemers. De sfeer is volgens verslaggevers gemoedelijk.

Vele duizenden mensen lopen mee met een protestmars door Amsterdam tegen het coronabeleid. Even na 13.15 uur begon de menigte, de Dam was toen nagenoeg vol, aan de 5 kilometer lange route door de binnenstad.

'We zijn hier omdat we gelijkheid willen' - NOS

"Het weer speelt ons parten", zegt initiatiefnemer Michel Reijinga op NPO Radio 1. "Maar we gaan proberen de 100.000 bezoekers te halen."

Het protest is volgens de organisatoren een initiatief van ruim 80 groeperingen, onder de noemer 'Samen voor Nederland', Dezelfde organisaties kregen op de eerste zondag van september volgens de gemeente ruim 20.000 mensen op de been in de hoofdstad voor het hetzelfde doel.

Volgens de demonstranten lag het aantal deelnemers destijds vele malen hoger. De organisatie schatte naderhand dat er 50.000 tot 100.000 mensen aanwezig waren bij die mars.

Helikopter inzetten

Daarom willen de organiserende partijen vanmiddag een helikopter inzetten om de omvang van de mars in kaart te brengen. Ook zeggen ze een bureau te hebben ingeschakeld om de bezoekersaantallen notarieel vast te laten leggen. "Ons protest wordt groter, maar we worden door de media steeds klein gehouden. Daarom willen we nu de telling op orde hebben en wordt alles notarieel vastgelegd", zegt Reijinga.

De onenigheid over de bezoekersaantallen leidde online tot veel discussie. Ook het dragen van Jodensterren door enkele demonstranten veroorzaakte veel verontwaardiging.