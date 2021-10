Noorwegen zonder Haaland in WK-kwalificatieduels met Turkije en Montenegro

Noorwegen moet het in de komende WK-kwalificatiewedstrijden doen zonder topschutter Erling Haaland. Zijn club Borussia Dortmund heeft bevestigd dat de 21-jarige topschutter niet naar het nationale elftal zal afreizen vanwege een dijbeenblessure.

Noorwegen, samen met Turkije de concurrent van het Nederlands elftal in groep G, speelt op 8 oktober een uitwedstrijd tegen Turkije. Drie dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Montenegro. Nederland stuit in dezelfde periode op Letland en Gibraltar.

Oranje staat na zes wedstrijden aan kop in groep G, met evenveel punten als Noorwegen maar met een beter doelsaldo.