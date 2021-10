Omstreden Franse zakenman en sportmagnaat Bernard Tapie overleden

Tapie was van eenvoudige komaf, maar maakte fortuin als zakenman die gespecialiseerd was in het winstgevend maken van slechtlopende bedrijven, zoals het sportmerk Adidas dat in 1990 op de rand van de afgrond verkeerde.

Tapie werd in deze zaak tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, onder meer omdat hij getuigen had omgekocht. Hij zat er zes maanden van uit.

Van 1986 tot 1994 was hij eigenaar van de voetbalclub Olympique Marseille, waarmee hij vijf keer landskampioen werd en in 1993 de Champions League won. De club raakte de Franse landstitel dat jaar weer kwijt, na een matchfixing-schandaal. Marseille werd naar Franse tweede divisie teruggezet.

In de tussentijd maakte hij carrière in de politiek, daartoe aangespoord door president François Mitterrand. In 1989 kwam hij voor het departement Bouches-du-Rhône in het parlement. In 1992 was hij korte tijd minister van grotestedenbeleid maar hij trok zich terug omdat hij zich moest verdedigen in een rechtszaak.

Tussen 1994 en 1997 zat Tapie in het Europees Parlement. Die functie moest hij in verband met zijn veroordeling in de matchfixingzaak opgeven.

Belastingfraude

In de jaren daarna was Tapie verwikkeld in een reeks van rechtszaken, onder meer wegens belastingontduiking en fraude. Sommige zaken zijn nog altijd niet afgerond.